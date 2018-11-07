«Краснодар Водоканал» сообщил о снижении давления в водопроводных сетях

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг специалисты ООО «Краснодар Водоканал» выполнят работы по промывке двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км.

В связи с этим будет снижено давление в сетях водопровода с 8:00 13 ноября до 12:00 15 ноября в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города, а также возможны ограничения водоснабжения в Музыкальном микрорайоне и на улице Заполярной, 35/1-35/12.

ООО «Краснодар Водоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства.

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