«Краснодар Водоканал» улучшит качество воды

В водопроводную систему Краснодара вода попадает исключительно из артезианских скважин и считается одной из самых лучших по многочисленным показателям. Качество воды контролируют на всех этапах — от момента забора из водоисточника до контрольных точек подачи в распределительную сеть.

Однако специалисты «Краснодар Водоканал» постоянно проводят многочисленные мероприятия, направленные на улучшение качества воды, среди которых — чистка и ремонт резервуаров, промывка и замена сетей, бурение и восстановление работоспособности артезианских скважин.

Вода, которую краснодарцы получают каждый день, находится под пристальным вниманием Испытательного центра питьевой воды и сточных вод, аккредитованного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В сутки лаборатория Испытательного центра отбирает около 70 проб питьевой воды. Оценка дается по нескольким десяткам показателей: обобщенным, органолептическим, химическим, микробиологическим, паразитологическим и показателям радиационной безопасности, что регламентируется нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

«Мероприятия по улучшению качества воды всегда будут занимать особое место в работе предприятия, — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. — До конца года у нас запланировано большое количество работ, направленных на повышение надежности услуг водоснабжения, и мы будем постоянно заботиться о том, чтобы качество воды оставалось стабильно высоким, выполняя для этого все необходимые мероприятия».

С начала года специалисты «Водоканала» промыли свыше 85 км сетей, очистили более 70 резервуаров чистой воды в различных районах города, заменили и построили около 9,5 км водопроводных сетей. До конца года планируется промыть еще около 20 км сетей водопровода, очистить около 50 резервуаров чистой воды, заменить и построить свыше 23 км водопроводных сетей, сообщает пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал».

Вернуться на ленту

Источник