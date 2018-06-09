«Краснодар Водоканал» устранит повреждение на улице Костылева

09 июня в 14:23

В ночь с 9 на 10 июня специалисты ООО «Краснодар Водоканал» выполнят работы по устранению повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм.

В связи с прохождением водопровода под проезжей частью и необходимостью ограничения движения транспорта на этом участке, начало работ запланировано в ночное время. Чтобы не создавать помехи для автомобильного транспорта в дневное время, движение по улице Костылева от улицы Горького до улицы Чапаева с 23:00 до 5:00 ограничат.

«Для оперативного проведения мероприятий на месте будет работать две бригады аварийно-восстановительных работ и вся необходимая спецтехника: илосос, самосвал, аварийный автомобиль. В целях удобства абонентов работы будут проведены без отключения от водоснабжения», — сказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

После завершения работ в течение трех суток произведут мероприятия по благоустройству территории.

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