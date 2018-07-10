«Краснодар Водоканал» ведет проверку и ремонт пожарных гидрантов

«Росводоканал Краснодар» проводит массовую замену и ремонт пожарных гидрантов. Специалисты предприятия уже отремонтировали 409 устройств пожаротушения.

«В связи с высокими температурными показателями и повышенной пожароопасностью, обследование состояния гидрантов в настоящее время ведется круглосуточно. Для этого направлено пять бригад аварийно-восстановительных работ. В первую очередь осуществляется проверка, а при необходимости ремонт и замена гидрантов возле школ, учреждений здравоохранения и других социально-значимых объектов», — рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Всего на балансе ООО «Краснодар Водоканал» находится более 2 тыс. пожарных гидрантов. Их техническое состояние находится на постоянном контроле руководства предприятия.

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