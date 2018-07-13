«Краснодар Водоканал» ведет строительство сетей на улице Московской

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполняет строительство водопроводных сетей по улице Московской.

Длина участка перекладки трубопровода составляет более 900 м, диаметр — 400 мм.

Специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей. В местах с интенсивным транспортным движением применяется способ горизонтально- направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без разрытия траншей и нарушения благоустроенной инфраструктуры города.

«Строительство объектов с высокими качественными характеристиками — одна из приоритетных целей предприятия. Поэтому в рамках выполнения инвестиционной программы компания вносит свой вклад в достижение этих целей путем улучшения качества водоснабжения и водоотведения Краснодара. Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Их строительство позволит увеличить подачу воды жителям домов в границах улиц Агрохимической, Прокофьева, Есенина и других», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Для строительства бригады специалистов оснащены всей необходимой спецтехникой: установкой горизонтально-направленного бурения, экскаваторами, самосвалами, илососом. Работы планируется завершить в следующем месяце.

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