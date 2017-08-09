«Краснодар Водоканал» за полгода инвестировал в развитие города 300 млн рублей

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает выполнение инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Краснодара на 2014-2019 годы.

На выполнение инвестиционной программы за семь месяцев 2017 года направлено около 300 млн руб.

В списке реализованных мероприятий инвестпрограммы строительство самотечной канализации диаметром 1200 мм на пересечении улиц Власова и Герцена, призванное разгрузить главный канализационный коллектор города, обеспечивающий прохождение 2/3 сточных вод столицы Кубани; реконструкция водопроводной насосной станции по улице Тепличной в целях обеспечения ее надежного функционирования, увеличения пропускной способности и уменьшения расхода электроэнергии; реконструкция очистных сооружений канализации № 2, состоящая из пяти этапов и направленная на уменьшение эксплуатационных затрат, улучшение качества очистки сточных вод и обеспечение перспективного развития г. Краснодара и многое другое.

В рамках инвестпрограмм предприятием выполнен значительный объем работ. Впервые в Южном Федеральном округе по технологии бестраншейной санации была осуществлена реконструкция главного канализационного коллектора без остановки его работы. Выполнена реконструкция очистных сооружений канализации № 1 и № 2, что позволило увеличить прием стоков и поддерживать благоприятную экологическую обстановку реки Кубань. Построены две мощные станции водоочистки, реконструировано и построены вновь несколько сотен километров сетей, пробурено более 50 новых скважин. Реконструирована КНС «Шнековая-2», обеспечивающая транспортировку стоков более 100 тыс. абонентов краевой столицы. На сегодняшний день все системы водоочистки предприятия работают по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.

«Все мероприятия инвестиционной программы были определены специалистами на основе инженерно — технического анализа существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани. Инвестиционные вложения в развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства — одно из приоритетных направлений работы всей Группы компаний «Росводоканал», подчеркивающее необходимость и важность развития государственного — частного партнерства», — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов

Главная цель проводимых мероприятий — развитие систем водоснабжения и водоотведения города, их модернизация, направленная на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям. В ряду приоритетных задач: повышение качества воды, обеспечение нормативного качества очистки сточных вод, строительство сетей для подключения застройщиков, модернизация объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и новое строительство магистральных сетей и коллекторов, сохранение объема добычи воды, снижение экологических рисков и многое другое.

«Основой нашей каждодневной работы является ответственность перед населением города за чистоту окружающей среды и качество предоставляемых услуг. Именно на достижение этих целей и направлены все мероприятия инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал», — подчеркнул Закавов.

Вернуться на ленту

Источник