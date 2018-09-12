«Краснодар Водоканал» заменил сети на территории лицея № 64

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил мероприятия по замене участка сетей водоотведения на улице Атарбекова, 26,

Взамен изношенного участка железобетонного трубопровода диаметром 800 мм проложили новый пластиковый протяженностью 35 м со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«В ходе проведенной специалистами телеинспекции были выявлены повреждения на своде коллектора и принято решение о замене старого участка сетей от камеры гашения скорости потока до смотрового колодца. В целях обеспечения безопасности в районе лицея взамен старых разрушенных кирпичных колодцев построено два новых с железобетонными кольцами и бетонными перекрытиями», — рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Мероприятия по замене участка сетей, обеспечивающих водоотведение абонентов Фестивального микрорайона и Ростовского шоссе, велись без остановки коллектора. На период проведения работ все услуги предоставлялись в полном объеме.

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