«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Тепличной

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») заменили участок водопровода диаметром 110 мм протяженностью 130 м.

Это позволило улучшить качество воды и нормализовать водоснабжение четырех многоквартирных жилых домов на улице Тепличной.

Специалисты предприятия заменили старый трубопровод на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, чтобы оперативно и качественно обслуживать внутридомовые сети водопровода, сотрудники водоканала заменили запорную арматуру для каждого из четырех домов.

«Мероприятия проводились в рамках выполнения производственной программы предприятия. Специалисты провели работы по прокладке сетей и переключению потребителей на новый водовод. На сегодняшний день все мероприятия завершены, проводится благоустройство территории», — рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

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