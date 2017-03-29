«Краснодар Водоканал» заменит канализацию в поселке Колосистом

ООО «Краснодар Водоканал» приступил к работам по замене второй нитки самотечного канализационного коллектора в поселке Колосистом, расположенном в северо-западной части Краснодара.

Старые трубы диаметром 160 мм, пролегающие на глубине около 2 м, будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Протяженность вновь проложенных сетей водоотведения составит свыше 5 км. На сегодняшний день готова и введена в работу первая нитка напорной канализации протяженностью 2,5 км.

Данный коллектор обеспечивает водоотведение всего поселка Колосистый, находящегося в составе Прикубанского внутригородского округа краевой столицы и имеющего население свыше 2 тыс. человек.

В связи с особенностью месторасположения данного коллектора и прохождения его через зеленую зону, специалисты выполняют работы открытым способом.

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