«Краснодар Водоканал» заменит участок сетей на улице Котовского

«Росводоканал Краснодар» 19 января приступит к замене участка канализационных сетей диаметром 315 мм протяженностью 100 м.

Зона подключения к этим коммуникациям – улицы Гагарина, Тургенева, Красных Партизан, Парковая.

В связи с проведением работ движение транспорта будет частично ограничено по одной полосе по улице Котовского от Гагарина до Красных Партизан. Специалисты заменят участок сетей, используя современный метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать подземные коммуникации без нарушения дорожного полотна.

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