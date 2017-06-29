«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на улице Ставропольской

В рамках выполнения производственной программы «Краснодар Водоканал» продолжает работы по замене сетей водопровода на улице Ставропольской, 201.

Это позволит улучшить качество воды в многоэтажных жилых домах на Ставропольской и Старокубанской.

Специалисты предприятия произведут замену старого водопровода диаметром 100 мм протяженностью 120 м на новый пластиковый, а также выполнят переключение на новую сеть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Работы выполняются открытым способом и осложнены большим скоплением подземных коммуникаций по этому адресу. Чтобы сохранить благоустройство придомовой территории, специалисты используют мини-экскаватор на гусеничном ходу.

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