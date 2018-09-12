«Краснодар Водоканал» завершает замену сетей на улице Мачуги

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает мероприятия по замене двух ниток напорного канализационного коллектора на улице Мачуги.

Эти коммуникации обеспечивают водоотведение в микрорайоне Гидростроителей с населением более 20 тыс. человек.

«В рамках мероприятий инвестиционной программы специалисты ООО «Краснодар Водоканал» выполнили замену старых стальных труб диаметром 500 мм, пролегающих на глубине от 2 до 3 м, на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Замена произведена с увеличением диаметра сетей до 710 мм в целях повышения их пропускной способности. Общая протяженность вновь проложенных сетей водоотведения превышает 1,5 км», — рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Работы проводились современным методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология позволяет выполнять укладку трубопроводов без ущерба инфраструктуры микрорайона и подземных коммуникаций. Для удобства абонентов замена сетей производилась без отключения от услуг водоотведения.

В целях оперативного выполнения работ специалисты водоканала использовали две установки горизонтально-направленного бурения, два экскаватора, два самосвала, илосос и кран-манипулятор. Замену коммуникаций вели круглосуточно.

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