«Краснодар Водоканал» завершил прочистку коллектора в центре города

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил мероприятия по прочистке участка коллектора протяженностью 350 м диаметром 800 мм на улице Ленина от улицы Октябрьской до Фрунзе.

Специалисты устранили засоры, препятствующие движению стоков по канализационным сетям. Работы проводились без отключения абонентов от услуг водоотведения.

«При помощи специального приспособления, устанавливаемого в колодцах, специалисты могут выяснить, что стало причиной засоров на сетях. Значительная часть засоров возникает из-за синтетических салфеток, сбрасываемых жителями в канализацию — они создают большой спрессованный ком, который препятствует прохождению стоков», — отметил директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

За минувший год специалисты краснодарского водоканала устранили более 7 тыс. засоров на сетях. В большинстве случаев их причина — безответственное отношение к хозяйственно-бытовой канализации некоторых горожан. Из-за их недопустимых действий страдают граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения. «Краснодар Водоканал» вынужден вкладывать сотни тысяч рублей в ликвидацию засоров и ремонт вышедшего из строя оборудования в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения.

Неправильная утилизация бытовых предметов ежедневного пользования может нанести серьезный урон таким важным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых обеспечивает стабильное предоставление горожанам услуг водоотведения.

Специалисты краснодарского водоканала ежедневно решают проблемы образования засоров и продолжают разработку мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование систем водоотведения. Но без поддержки и понимания жителей Краснодара эту задачу не решить.

Предприятие призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойная работа системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализацию запрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.