«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на улице Димитрова

ООО «Краснодар Водоканал» завершил мероприятия по замене участка сетей водоотведения по улице Димитрова, выполненные в рамках производственной программы предприятия.

Специалисты произвели прокладку трубопровода протяженностью 330 м с увеличением диаметра с 200 до 400 мм. Вместо изношенных керамических канализационных труб были проложены новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения — это направления, в рамках которых «Краснодар Водоканал» уделяет большое внимание созданию хороших условий для жизнеобеспечения горожан. У нас разработан долгосрочный план действий и составлен список первоочередных мероприятий по улучшению качества услуг для наших абонентов. Одним из таких мероприятий стала замена участка сетей на Димитрова, 131», — сказал генеральный директор предприятия Асабали Закавов.

Взамен старых разрушенных кирпичных колодцев специалисты выполнили работы по строительству пяти новых с железобетонными кольцами и бетонными перекрытиями.

В целях удобств абонентов, замена трубопровода с зоной влияния на территорию, включающую свыше 15 домов и детский сад № 82 по улице Димитрова, была произведена без отключения от водоотведения.

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