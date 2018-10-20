Краснодар вошел в первую пятерку гастрономических городов России

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с лучшими и самыми популярными ресторанными гастрофестивалями.
В топ-5 городов России с лучшими гастрономическими фестивалями в ресторанах и кафе города вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Краснодар и Екатеринбург.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности фестивалей, сообщает пресс-служба агенства ТурСтат.
В ресторанах Краснодара в мае прошел российский ресторанный фестиваль, когда более 30 лучших ресторанов города предлагали дегустационные сеты по специальной цене в 990 рублей.
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