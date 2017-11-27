Краснодар вошел в пятерку лучших городов России по качеству жизни

В финансовом университете при правительстве РФ подвели итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах за 2017 год.

В рейтинге Краснодар занял пятое место, уступив Тюмени, Грозному, Казани и Санкт-Петербургу.

Сбор данных проводили при помощи социологических опросов в 38 городах России. Жители оценивали качество медицинского обслуживания, состояние дорог, культуру и образование, жилищное хозяйство, а также давали оценку деятельности городских властей. На основе ответов был рассчитан ряд индексов по шкале от 0 до 100.

Жители столицы Кубани дали положительную оценку культуре и образованию (85) и состоянию жилого фонда (85). Качество медицинского обслуживания краснодарцы оценили на 67 индексов из 100, состояние дорог на 59, а работу городских властей на 46, сообщает РБК.

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