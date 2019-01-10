Российский сервис бронирования жилья выявил самые популярные у россиян туристические города. В список не включали курорты.

Краснодар занял четвертое место после Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. В десятку также попали Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» Tvil.ru.

По информации сервиса, в 2018 году туристы бронировали поездки по городам России на период от двух до пяти дней. На семью из двух-трех человек тратили от 1,7 до 4 тыс. рублей в сутки на аренду жилья.

Дешевле всего арендовать жилье в Краснодаре и Ростове-на-Дону — в среднем, 720 рублей на человека в сутки, дороже всего — в Москве — 1,4 тыс. рублей.

Самые долгие поездки делали в Санкт-Петербург — в среднем на пять дней, самые короткие — в Воронеж и Ростов-на-Дону (по два дня).

Рейтинг был составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами, путешествовавшими самостоятельно.

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