Краснодар вошел в топ-10 городов России по продажам новых автомобилей

Исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат».

Специалисты определили города РФ, жители которых в январе — феврале 2018 года чаще покупали новые легковые автомобили. В этот рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (28,4 и 13,1 тыс. штут соответственно).

Лидером рейтинга среди остальных является Казань — в столице Татарстана за два месяца этого года было куплено 3 тыс. новых легковых автомобилей. На втором месте по этому показателю находится Екатеринбург (2 тыс. 840 штут). Замыкает тройку лидеров Самара (2 тыс. 360 машин). Далее следует Нижний Новгород (2 тыс. 280 единиц).

«На пятой позиции находится Краснодар (2 тыс. 100 штут), который оказывается в данном рейтинге единственным городом с населением менее 1 млн жителей», — говорится в сообщении агентства.

В список также попали Уфа,Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь и Воронеж.

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