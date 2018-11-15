Краснодар вошел в топ-10 городов с лучшими дорогами

Рейтинг российских городов с лучшими автотрассами возглавила Тюмень.

Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. Россиянам задали вопрос о том, как в среднем они могут оценить состояние дорог в городе, где они проживают. Результаты исследования показали, что Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга 2018 года со средним баллом 4,25.

Краснодарцы оценили улицы на 3,36 балла, что позволило городу войти в первую десятку рейтинга.

Наибольшее число негативных отзывов о состоянии дорог оставили жители Владивостока: средний балл города в рейтинге — 2,45.

В исследовании приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек. Участники исследования — экономически активное население старше 18 лет, имеющее водительские права, сообщает РИА «Новости».

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