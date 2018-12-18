Краснодар вошел в топ-20 городов с самой высокой новогодней елкой

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг российских городов, где установили самые высокие главные елки на новогодние праздники.

Краснодар в рейтинге занял 12-е место.

В топ-20 городов вошли Красноярск (55 м), Уфа (34 м), Тула (32 м), Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Краснодар (23 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Пермь (22 м), Екатеринбург (21 м), Казань (20 м), Челябинск (20 м), Ростов-на-Дону (20 м) и Волгоград (18 м).

В большинстве городов высота главных городских елок осталась такой же, как и в прошлую зиму, или стала меньше. В Москве и Уфе главные ели — живые, сообщает агентство ТурСтат.

Главную елку Краснодара высотой 23 м установили на Театральной площади 3 декабря.

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