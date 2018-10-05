Краснодар вошел в топ-5 самых футбольных городов Лиги Европы

Рейтинг городов и матчей Лиги Европы УЕФА составили по итогам посещаемости стадионов в первых двух турах группового этапа сезона 2018/19.

Матч «Краснодара» стал шестым по посещаемости в Лиге Европы.

Больше зрителей в Лиге Европы было только на матчах в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Санкт-Петербурге и двух играх в шотландском Глазго, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в аналитическом агентстве «ТурСтат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 4 октября в матче Лиги Европы дома победил «Севилью» со счетом 2:1. По данным пресс-службы футбольного клуба, за встречей на стадионе наблюдали более 31 тыс. человек.

ФК «Краснодар» поблагодарил болельщиков за горячую поддержку в матче с «Севильей».

«Быки» в первом матче Лиги Европы обыграли «Акхисар».

Фоторепортаж с матча «Краснодар» — «Севилья» смотрите здесь.

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