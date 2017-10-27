Краснодар впервые за 25 лет подпишет договор о партнерстве с французским Нанси

Делегация во главе с мэром Евгением Первышовым в рамках рабочей поездки посетит австрийский Вельс, французский Нанси и немецкий Карлсруэ.

«В июне Краснодар провел одну из самых успешных конференций городов-партнеров России и Германии. Она получила большой отклик и высокие оценки на уровне руководства дипломатических ведомств двух стран. Министры иностранных дел отметили необходимость расширения и укрепления дружбы именно между городами Европы и России, развития народной дипломатии. Мы тщательно готовились к этому визиту, видели, что наши коллеги тоже считают важным развивать партнерские отношения. Я рад, что результатом рабочей поездки станет подписание нескольких уникальных соглашений с городами Европы», — сказал Евгений Первышов.

Делегация Краснодара проведет ряд встреч и переговоров с деловыми кругами каждой из стран. Запланировано посещение с целью обмена опытом нескольких предприятий в сфере ЖКХ, здравоохранения, строительства и эксплуатации дорог, организации работы общественного транспорта.

Программой визита предусмотрено подписание меморандума о намерениях и партнерстве с Вельсом, соглашения о партнерстве с Нанси. Отмечается, что за последние 25 лет Нанси первым из французских городов подписывает такое соглашение с муниципалитетом другой страны.

Также в Германии собираются подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Краснодаром, Нанси и Карлсруэ. Документ предполагает, что города будут продолжать и расширять уже существующее сотрудничество. Они будут реализовывать проекты и кооперации на трехстороннем уровне в рамках своих возможностей. Это первое подобное соглашение, в котором задействованы города Европы и России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к сотрудничеству с Краснодаром в июне предложили подключить французский Нанси.

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