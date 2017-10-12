Краснодар занял первое место в рейтинге городов для выгодной продажи машины

Составлен рейтинг регионов России, где выгоднее всего совершить покупку или продажу подержанного автомобиля ценой от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в этом диапазоне, который является самым популярным, составила 364 тыс. 701 рубль.

Лучший город в стране для выгодного приобретения автомобиля — Нижний Новгород. Средняя цена проданной машины с пробегом в период с июля по сентябрь с учетом всех возможных моделей и ценовых сегментов составила там 324 тыс. 940 рублей, что на 10,9% ниже средней цены по стране. На втором месте в рейтинге стоит Екатеринбург, где подержанные машины дешевле на 9%.

Продать автомобиль по максимальной цене можно в Краснодаре: средняя цена там составила 402 тыс. 311 рублей, что на 9,3% выше средней цены по России.

За прошедший квартал среди машин по цене от 200 до 500 тыс. большинство проданных автомобилей пришлось на модели Ford, от 100 до 200 тыс. — на Hyundai, а в более дорогом сегменте чаще других продавали машины Nissan.

За основу исследования был взят анализ результатов 45 тыс. электронных аукционов, проведенных в течение третьего квартала 2017 года по всей стране онлайн-аукционом CarPrice, пишет «Российская газета».

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