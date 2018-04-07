Краснодар занял пятое место в рейтинге городов Европы с самыми большими пробками

На первом месте рейтинга — Москва.

Согласно исследованию, водители в столице России проводят в пробках около 91 часа в год. На втором месте Лондон, где водители стоят по 73 часа в год. На третьей строчке Париж с показателем в 65 часов.

На четвертом месте оказался Стамбул (59 часов), замыкает пятерку Краснодар с показателем 56 часов.

В рейтинге оказался еще один город Кубани – Сочи, заняв восьмую строчку. Там водителям приходиться стоять в пробках 49 часов.

Также в топ-10 попали Цюрих (шестое место, 54 часа), Санкт-Петербург (седьмое место, 53 часа), Мюнхен (девятое место, 49 часов) и Нижний Новгород (десятое место, 43 часа).

Данные опубликовал аналитический сервис GoCompare. Более подробно ознакомиться с рейтингом можно здесь.

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Краснодарские пробки

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