Краснодар занял восьмое место среди городов-миллионеров по объему автопарка

Во время празднования 225-летнего юбилея Краснодар официально объявили городом, насчитывающим более 1 млн жителей.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, насколько автопарк города соответствует статусу города-миллионера. Всего в России до настоящего времени насчитывалось 15 городов, население которых превышает 1 млн жителей.

По данным агентства, на 1 июля 2018 года в Краснодаре насчитывалось 332,8 тыс. легковых автомобилей. В рейтинге городов-миллионеров он занимает восьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани и Нижнего Новгорода, среди нестоличных городов Краснодар — на шестом месте. Пятую часть краснодарского автопарка занимают автомобили марки LADA, их доля 21,7%, на втором месте — Toyota, 8,4%, на третьем — Hyundai, 8,3%.

Пятерку самых популярных брендов замыкают KIA — 6,4% и Nissan — 5,6%. Среди моделей-лидеров значатся LADA 2107, Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA 2106 и Ford Focus. На эти пять моделей приходится 13% местного парка легковых автомобилей.

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