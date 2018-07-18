Краснодарца осудили за попытку сбыта крупной партии наркотиков в интернете

Приговор по уголовному делу вынес Майкопский городской суд.
В суде установлено, что в 2016 году житель Краснодара пытался сбыть наркотические средства с помощью «закладок» в составе организованной группы. Сам он был администратором нескольких интернет-сайтов. Преступные действия злоумышленников пресекли правоохранительные органы.
Подсудимый сотрудничал со следствием и помог изобличить других участников преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.
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