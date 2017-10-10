Краснодарцам напомнили об изменении схемы движения по улице Тургенева

Дорогу 9 октября закрыли на ремонт от Северной до Бабушкина.

Водителей просят пользоваться параллельными улицами. Пассажиры привыкают к новым маршрутам общественного транспорта. К примеру, некоторые автобусы теперь ездят по Котовского и Воровского, улицы пока сделали односторонними. На обочинах появились временные знаки остановок. А троллейбусы № 2 и 6 пустили по Красной через район кинотеатра «Аврора».

«Состояние тут ужасное, катакомбы целые. Надеемся, быстро все организуют. Неудобства временные, само собой, ремонт требуется уже, как-то переживем», — сказал житель Краснодара Антон Евтушенко.

«Зона производства работ — от забора до забора. Включает в себя дорожное полотно, а также тротуары и остановки, перекладку инженерных сетей. Полностью работы планируем выполнить от улицы Северной до улицы Гагарина до конца весны», — пояснил директор «Единой службы заказчика» Краснодара Артем Аганов.

Через месяц будет закрыт для движения перекресток Северной и Тургенева. Затем транспорт пустят по уже отремонтированному участку магистрали. А работы начнутся на соседнем отрезке — от Бабушкина до Гагарина.

Со схемой движения можно ознакомиться здесь.

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