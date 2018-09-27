Краснодарцам подарят билеты в Театр драмы на спектакль «Мещане»

На Театральной площади 28 сентября в 17:30 состоится флешмоб в поддержку главной премьеры нового сезона Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

Актеры вместе с гостями мероприятия прочитают произведения Горького.

«Все, кто придет с любой книгой Максима Горького, получат пригласительные на специальный закрытый показ спектакля «Мещане»», — рассказали в пресс-службе театра.

Премьерные показы постановки пройдут 4 и 5 октября, начало — в 18:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», образ главного героя пьесы Василия Васильевича Бессеменова представит народный артист России Анатолий Горгуль.

Действие пьесы проходит в атмосфере постоянно разгорающихся и затихающих скандалов между Бессеменовым и его детьми. Отец недоволен непочтительностью к нему детей, а также тем, что оба до сих пор не нашли в жизни своего места.

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