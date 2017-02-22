Краснодарцам в День защитника Отечества расскажут о буднях летчиков

В Краснодаре 23 февраля на территории училища имени Серова пройдет авиашоу. О буднях военных летчиков гостям расскажет Герой Советского Союза Николай Жуган.

На его счету более 300 боевых вылетов. В День защитника Отечества он отметит 100-летний юбилей. По всему краю также пройдут торжественные митинги. Жители края возложат цветы к мемориалам защитников Отечества.

«Непосредственно 23 февраля органы студенческого самоуправления будут принимать участие в торжественном возложении цветов на мемориальных комплексах «Вечный огонь» по всему краю, в том числе в Краснодаре», — рассказал руководитель «Кубаньпатриотцентра» Сергей Мальцев.

Гостей праздника в авиаучилище ждут не только фигуры высшего пилотажа, но и концерт звезд российской эстрады. Эстафету праздничных мероприятий подхватит легкоатлетический забег. Он пройдет в краевой столице 23 и 24 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за бегунов движение транспорта в центре города ограничат. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мэрии.

В регионе также отмечают масленичную неделю. В эти выходные в Абрау-Дюрсо развлекать кубанцев будут скоморохи, ходулисты и жонглеры. Самый ажурный блин предстоит выбрать горожанам и гостям Анапы. В краевой столице пройдет благотворительная акция «Блинчики желаний», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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