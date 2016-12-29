Краснодарцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за погоды

Мокрый снег и минусовая температура превратили дороги и тротуары Кубани в каток. В крае возможны туманы в утренние и вечерние часы.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность. А в Краснодаре и вовсе пересесть на общественный транспорт ради собственной безопасности.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и наступлением праздником в городе увечилось количество транспорта, и в целях снижения дорожно-транспортных происшествий хотелось бы порекомендовать водителям переобуть автомобили в зимние шины, соблюдать дистанцию, соблюдать скоростной режим», — сказал старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодара Александр Шелудченко.

Сейчас автоиспекторы усилили бдительность в краевой столице. Они ищут нетрезвых водителей и тех, кто перевозит маленьких пассажиров без автокресел. Эти меры уже позволили сократить число ДТП на городских дорогах по сравнению с прошлым годом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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