Краснодарцев пригласили на экскурсию о православных традициях Кубани

Посетителей краснодарского исторического музея 28 июля проведут по нескольким выставкам. Начало — в 10:00.

Гости узнают об истории христианизации Северного Кавказа и деятельности Святого апостола Павла, миссионерстве Святых Кирилла и Мефодия.

Краснодарцы посетят выставку «Искусство сохранять историю», которая рассказывает музейных реставраторах по сохранению и восстановлению икон. Также посетители увидят христианские артефакты, которые представлены в рамках экспозиций «Фанагория — археологическая жемчужина России» и «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Экскурсия приурочена к 1030-летию крещения Руси.

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