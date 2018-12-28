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С 22:30 31 декабря 2018 года до 00:30 1 января 2019 года на площади пройдет театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019».

Участие в концерте примут художественные коллективы творческого объединения «Премьера», музыкального шоу-театра, вокально-хореографического ансамбля «Родник», артисты Молодежного театра.

Прозвучат песни «Ой, мороз, мороз», «Потолок ледяной», «Вдоль по Питерской», сюита «Масленица», музыкальный номер «Метет метель», «Синий иней».

По словам организаторов, на концерте представят разные театральные жанры, так как наступающий 2019-й год — Год театра.

Новогодние представления и программы с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года пройдут в Чистяковской роще, в парках «Солнечный остров», «Городской сад» и имени 30-летия Победы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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