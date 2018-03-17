Краснодарцев пригласили в парки, театры и на спортивные праздники

В краевом центре 18 марта пройдут развлекательные мероприятия для горожан разных возрастов.

«Краснодар — город людей творческих, ценителей активного образа жизни, участников культурных и спортивных праздников и акций, поэтому в предстоящее воскресенье мы подготовили десятки интересных мероприятий для интересного отдыха горожан. Уверены, что в них с удовольствием примут участие сотни жителей и гостей кубанской столицы», — сказала начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.

В муниципальном концертном зале по ул. Красной, 122, состоится выступление симфонического оркестра под управлением Дениса Ивенского. Начало — в 12:00.

В муниципальном Молодежном театре на улице Седина, 28 в 18:00 начнется спектакль «Отцы и дети».

В четырех городских парках пройдут развлекательные мероприятия и интерактивные программы для молодежи. В «Городском Саду» откроется тематическая программа для юных горожан «Берегите водный мир», начало — в 13:30. В Чистяковской роще организован конкурс детского рисунка «Раскрасим весну», а также дискотека для детей и подростков. Тематические конкурсные программы для детей и подростков также пройдут в парках «Солнечный остров» и 30-Летия Победы, они начнутся в 13:00.

Любителей спортивного отдыха и зрелищных мероприятий приглашают во Дворец спорта «Олимп» на открытое первенство Краснодара по танцевальному спорту, которое пройдет с 10:00 до 18:00. В многочасовом танцевальном марафоне примут участие спортивные пары из разных городов Южного федерального округа. Вход — свободный.

На территории СОШ № 70 на улице Игнатова, 49 пройдет первый этап семейного спортивного праздника «Стартуем вместе», начало — в 10:00. Участники — более десяти семей Карасунского округа — будут соревноваться в туристической полосе препятствий, эстафете и настольном теннисе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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