Краснодарцу за 500 тыс. рублей продали несуществующие кирпичи

В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино города Краснодара с сообщением о мошенничестве обратился 30-летний местный житель.

Заявитель пояснил, что в 2015 году в Интернете нашел объявление о продаже кирпича. Продавец представился сотрудником крупной строительной компании, имеющей на остатке неиспользованный кирпич.

Покупатель заключил договор поставки товара на общую сумму 500 тыс. рублей. Через несколько дней после оплаты представитель строительной организации перестал отвечать на звонки, а место их встречи оказалось арендованным на одни сутки. Спустя некоторое время краснодарец узнал официальный адрес фирмы, где ему сообщили о том, что мужчина никогда не являлся их работником.

Полицейские установили телефонный номер предполагаемого злоумышленника и, представившись потенциальными покупателями строительных материалов, договорились о встрече. После задержания 28-летний местный житель признался в мошенничестве. Он рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Проводится проверка. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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