Краснодарцы будут переходить Яблоновский мост во время ремонта пешком

Об этом стало известно на брифинге, посвященном организации транспортных и пешеходных потоков в районе моста, которые введут на период его закрытия с 4 по 20 августа.

На мосту планируют заменить шесть температурных швов. Определен подрядчик, который выполнит работы.

«Во время ремонта вся проезжая часть будет задействована, поэтому движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Останется только возможность перейти его по пешеходным дорожкам с двух сторон», — заявил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Совместно с властями Адыгеи разработана схема движения для пассажиров пригородных автобусов, в том числе связывающих населенные пункты Северского и Тахтамукайского районов с Краснодаром. Весь местный рейсовый транспорт будет следовать до зоны ремонта. Здесь пассажиры будут покидать автобусы и маршрутки, переходить Яблоновский мост и далее пересаживаться в транспорт, курсирующий с другой стороны.

Со стороны Краснодара в районе Яблоновского моста расположены трамвайная остановка, к которой подходят два трамвая — № 2 и 4, и троллейбусная остановка, до которой ходят один троллейбус и семь автобусов. Они будут курсировать в штатном режиме. Автовокзал «Южный» также продолжит работать.

Владимир Архипов отметил, что после закрытия Яблоновского моста въезд/выезд из краевого центра будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. При этом основная нагрузка ляжет на Тургеневский мост. Отдельные схемы движения разработаны для междугородних автобусов.

Для информирования автомобилистов на подъезде к Яблоновскому мосту и различных участках улично-дорожной сети со стороны Краснодара и Адыгеи будут выставлены информационные щиты. Светофор со стороны Адыгеи на пересечении улиц Промышленной и Дорожной в Яблоновском переведут в режим «желтого мигания», который будет включен постоянно.

«С момента перекрытия Яблоновского моста будет вестись постоянный мониторинг складывающейся дорожной ситуации на подъезде к нему и двух действующих въездах/выездах из города. На самых напряженных участках будет усилена работа нарядов ДПС. При необходимости совместно с ГИБДД будут приниматься дополнительные меры для нормализации ситуации. Возможно увеличение единиц подвижного состава общественного транспорта, в том числе трамваев, подъезжающих в район Яблоновского моста», — цитирует Владимира Архипова пресс-служба администрации города.

Временные схемы, разработанные для междугородних автобусов, можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ремонте Яблоновского моста стало известно 17 июля.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник