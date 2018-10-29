Краснодарцы будут платить за вывоз мусора в семь раз меньше жителей Подмосковья

В Краснодаре в июле этого года тариф уменьшился с 429,7 до 360,6 рублей за 1 куб. м.

Правительство РФ пересмотрело ставку на налог за негативное воздействие на окружающую среду. Для жителей многоквартирных домов краевого центра ежемесячный платеж в среднем составляет 69,42 рубля с человека. Тариф в Краснодаре рассчитывают не по площади жилого помещения, а по количеству прописанных в нем человек.

К примеру, жители Подольска получат новые квитанции, в которых стоимость услуги по вывозу мусора будет прописана отдельной строкой и увеличится в 1,5-2 раза. За квартиру площадью 65 кв. м придется платить 492 рубля в месяц. Изменения связаны с тем, что с нового года в Московской области меняется система обращения с отходами — начинает работать региональный оператор, выбранный на конкурсной основе. Насколько увеличится стоимость вывоза мусора, будет зависеть от площади дома или квартиры, сообщает телеканал «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

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