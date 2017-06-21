Краснодарцы назвали фаворитов в матче Германии с Чили на Кубке конфедераций

Главный матч шестого дня Кубка Конфедераций — это встреча фаворитов группы В — Германии и Чили. Чемпионы мира приехали в Россию без многих лидеров, но уже показали отличную игру. А у Чили есть звездные Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Между собой команды играли всего раз. Два года назад в товарищеском матче бундестим победила 1:0. Но перед игрой в Казани силы равны. Пока у команд по три очка в группе. Немцы в первом туре победили Австралию, а чемпионы Америки превзошли Камерун. Кто из них победит в этот раз, станет известно уже 22 июня. Игра начнется в 21:00.

«Матч Германия — Чили в Казани будет один из самых крутых на всем турнире. Я думаю, что будет много забитых голов и боевая ничья. Например, 2:2», — сказал болельщик Виктор Дереза.

«Тут, конечно, придется несладко. Ребятам придется попотеть — и одним, и вторым. А кому-то придется замениться, кому-то придется получить травму. Потому что у них явно что ни встреча, то обязательно кто-нибудь кого-нибудь уносит. Поэтому тут будет бойня. Вот на этот матч в очередь нужно было давно уже вставать. И, наверное, если вы будете смотреть в пабах, то в очередь уже надо становиться сейчас. Чтобы занять место за столиком и посмотреть его на одной волне со многими», — считает Сергей Сбигнев.

«Как мы знаем, Чили остры, как соус. Я хочу, чтобы эта формулировка ушла в народ. Немцы — второй состав. К сожалению, мне кажется, что Чили проиграет 1:2 немцам, потому что Юлиан Дракслер на 87-й минуте выведет команду вперед с левой ноги. Санчес на 90-й минуте заработает пенальти, но его не засчитают», — спрогнозировал Денис Проказин в эфире телеканала «Кубань 24».

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