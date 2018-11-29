Краснодарцы обсудят фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»

В «Киномаксе» в ТЦ «Галерея» 5 декабря в 19:30 состоится предпремьерный показ нового фильма режиссера.

После просмотра кинообозреватель Алексей Двоеглазов устроит обсуждение картины с приглашенными спикерами. Зрители также смогут высказаться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

В центре сюжета — история серийного убийцы по имени Джек, который считает каждое свое зверство произведением искусства. Он не делает никаких предпочтений в выборе жертв и техники убийства.

«Триер уже по традиции шокирует зрителей своими провокационными картинами. В некоторых местах «Джека» он превосходит самого себя в желании во что бы то ни стало взбудоражить зрителя и донести свое послание. Кто-то его понимает, а кто-то не отказался бы развидеть увиденное. Поэтому со спикерами и зрителями я хотел бы поговорить о границах дозволенного в искусстве. Есть ли они вообще? И действительно ли цель в данном случае может оправдывать средства?» — рассказал Алексей Двоеглазов перед премьерой.

На обсуждение картины приглашены спикеры: кандидат филологических наук Олег Панаэтов, кандидат философских наук, доктор социологических наук Владимир Плотников, практикующий психолог Игорь Селиванов.

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