Краснодарцы оценили новый троллейбусный маршрут на Домбайской

По новому продленному маршруту 19 октября проехали жители краевой столицы.

Теперь троллейбусы № 21 и № 31 следуют до улицы Домбайской. Линию продлили почти на 1,5 км. Еще вчера краснодарцам до ближайшей остановки электротранспорта приходилось проделывать немалый путь.

— У меня ребенок каждый день ездит в школу, ходит далеко на остановку, а здесь будет рядышком. Очень удобно, мы рады.

— Очень, конечно, рады. Я здесь скоро буду работать, буду чаще ездить и пользоваться троллейбусом. Хочется, чтобы троллейбусное движение развивалось еще больше, чтобы оно продлевалось в новые районы.

— Очень удобно. Вышел, рядом остановка, теперь у нас нет проблем.

Чтобы продлить линию от улицы Черкасской до Домбайской, рабочие установили 85 опор контактной сети. Обустроили новые заездные карманы, скоро поставят и павильоны для ожидания общественного транспорта. Маршрут удлинился в рамках реконструкции улицы Восточно-Кругликовской. Ремонт уже подходит к концу, 86% готово: дорожники уложили нижний слой покрытия, заасфальтировали тротуары, на завершающей стадии и переустройство коммуникаций и кабельных линий. Закончить работы планируют в декабре этого года.

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