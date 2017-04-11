Краснодарцы онлайн выберут дизайн баннеров для строительных заборов

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6c49e7897b65456711aed776063b35bc Краснодарцы онлайн выберут дизайн баннеров для строительных заборов Администрация Краснодара 11 апреля обнародовала условия конкурса на лучший дизайн баннеров, которые закрывают строительные заборы на центральных улицах города.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый завершится 16 апреля. Свои работы на электронный ящик concept@krd.ru могут присылать все желающие. С техническими требованиями проектов можно ознакомиться здесь. Шаблоны, которыми необходимо воспользоваться дизайнерам для отправки проектов, можно посмотреть здесь.

На втором этапе — с 17 по 20 апреля — краснодарцы смогут проголосовать за представленные на конкурс проекты в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации Краснодара.

Выбранные горожанами проекты рассмотрит конкурсная комиссия и определит те, которые будут размещены на улицах Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс в Краснодаре проводится на общественных началах. Имена авторов лучших работ будут напечатаны на баннерах, дизайн которых они разрабатывали.

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