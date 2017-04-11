Краснодарцы онлайн выберут дизайн баннеров для строительных заборов

Администрация Краснодара 11 апреля обнародовала условия конкурса на лучший дизайн баннеров, которые закрывают строительные заборы на центральных улицах города.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый завершится 16 апреля. Свои работы на электронный ящик concept@krd.ru могут присылать все желающие. С техническими требованиями проектов можно ознакомиться здесь. Шаблоны, которыми необходимо воспользоваться дизайнерам для отправки проектов, можно посмотреть здесь.

На втором этапе — с 17 по 20 апреля — краснодарцы смогут проголосовать за представленные на конкурс проекты в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации Краснодара.

Выбранные горожанами проекты рассмотрит конкурсная комиссия и определит те, которые будут размещены на улицах Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс в Краснодаре проводится на общественных началах. Имена авторов лучших работ будут напечатаны на баннерах, дизайн которых они разрабатывали.

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