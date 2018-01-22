Краснодарцы пожаловались на незаконное строительство в ФМР

По словам местных жителей, очередная высотка появится прямо на проезжей части улицы Памяти Чернобыльцев. Она разделит главную дорогу жилого квадрата на две части.

В качестве доказательства люди показывают видео с камер сотовых телефонов. На кадрах экскаватор снимает асфальт на автопарковке. Строить еще один дом здесь просто нельзя, уверены жители.

«У нас и так каменные джунгли. Сейчас происходит такая ситуация, что перекрыли дорогу, происходит снятие асфальта, ограждение забором», — рассказала жительница улицы Казбекской Елена Кольцова.

Чтобы остановить строительную технику, жители ближайших домов вышли на улицу. На место приехали сотрудники полиции и администрации. Работу экскаватора остановили, техника с площадки уехала. Горожане попросили разобраться в ситуации представителей власти Краснодара. Как оказалось, земельный участок был арендован почти десять лет назад для сельскохозяйственного использования. Назначение участка в договоре аренды с того времени не менялось.

«Если бы у арендаторов была какая-то цель, они бы с этого не начинали. В течение прошлого года могли бы обратиться в администрацию за разъяснениями в частности использования земельного участка. Все, кто задействован в решении этого вопроса, посмотрите все возможные механизмы, чтобы защитить город от таких посягательств на муниципальную собственность», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

После проверок также выяснилось, что по градостроительному плану возводить на этом участке какие-либо здания невозможно. Для этого просто нет места. Мэр Краснодара уже заявил, что строительства на этой территории городские власти не допустят, а будут добиваться возвращения земли в муниципальную собственность и сохранения дороги.

Вернуться на ленту

Источник