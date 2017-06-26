Краснодарцы с хутора Ленина выберут дороги для ремонта

Приоритетность и срочность ремонта каждой дороги определят местные жители вместе со специалистами.

Об этом сообщил в Facebook помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

«На улице Вольной — это на хуторе Ленина — жителей возмутило, что идет замена асфальта, ведь это не самая разбитая улица. При первом рассмотрении может показаться, что действительно что-то здесь не так, но по факту ремонт необходим по нескольким причинам. Асфальт-то есть, но дорога разрушается, есть просадки и ямы – ямочным ремонтом тут уже не отделаешься», — написал он.

Вербицкий отметил, что ключевая причина ремонта — по улице Вольной должны проходить маршруты общественного транспорта. По завершении ремонта там будет организована «закольцовка» автобусов по территории хутора.

«Но это не все. Многие дороги, состоянием которых жители возмущались, — гравийные. И возмущались справедливо. По итогам встреч в конце прошлой недели Евгений Первышов дал задание готовить предложения по приведению в порядок остальных улиц», — добавил помощник мэра.

Источник