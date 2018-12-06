Краснодарцы смогут оплатить парковку с помощью «Яндекс.Навигатора»

Новый сервис оплаты появился в Краснодаре в декабре.

Автомобилисты теперь могут не только найти платную муниципальную парковку и проложить к ней маршрут, но и оплатить парковочное место. Приложение «Яндекс.Навигатор» можно найти в магазинах AppStore и Google Play.

Также пользователи операционных систем iOS и Аndroid имеют возможность оплатить парковку с помощью приложения «Городские парковки» на паркоматах, с помощью СМС или на сайте краснодарских парковок.

Если у водителя возникли проблемы при оплате в момент парковки, ее оплату можно произвести на сайте позже в течение текущих суток.

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