Краснодарцы смогут оставить в гипермаркетах товары для животных

Благотворительная акция «Магнита» и «Краснодога» проходит до 18 ноября.

Чтобы помочь питомцам из приюта «Краснодог», нужно приобрести товары для животных в шести гипермаркетах «Магнит» и поместить их в специальную корзину за линией касс. Товары, которые участвуют в благотворительном проекте, выделены рекламными материалами. Это корма, наполнители, впитывающие пеленки, ошейники, игрушки для кошек и собак, переноски, перчатки, дезинфицирующие средства и пакеты для мусора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе розничной сети.

«Благотворительная акция стала настоящим подарком к наступающему дню рождения приюта. В стенах «Краснодога» постоянно содержится более 400 животных, около 100 собак и кошек поступают ежемесячно. Проект позволит приюту подготовиться к зиме. Мы отмечаем положительную реакцию горожан с первых же часов после старта проекта и надеемся на отклик и помощь краснодарцев», — рассказала администратор «Краснодога» Ирина Симоненко.

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