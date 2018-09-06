Краснодарцы смогут покормить кроликов и птиц в Чистяковской роще

На станции юннатов 7 и 8 сентября с 10:00 до 15:00 пройдут дни открытых дверей.

Желающих ждут в ГБУ «Эколого-биологический центр» на территории рощи. В эти дни для всех посетителей педагоги проведут мастер-классы по изготовлению поделок из натуральных материалов, флористике, покажут, чему можно научиться в центре. Свои работы продемонстрируют те, кто уже занимается в учреждении. На выставке животных, которые содержатся в центре, можно будет покормить кроликов и птиц. В зоопарке также есть еноты и лисы.

Для гостей проведут экскурсию по учреждению, выступят детские творческие хореографические коллективы. Желающие смогут принять участие в играх и викторинах, посетить контактный зоопарк.

Эколого-биологический центр Краснодарского края существует 70 лет. Для школьников там проводятся кружки «Юный эколог», «Флористика», «Экологическое краеведение», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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