Краснодарцы смогут поучаствовать во Всероссийском юридическом диктанте

Он пройдет с 3 по 10 декабря во всех субъектах России.

Оценить уровень правовой грамотности может любой желающий от 14 лет. На Кубани мероприятие организует краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Юридический диктант проводится для оценки уровня знания конституции, трудовых, административных, гражданских и семейных прав, получения объективной информации об уровне правовой грамотности жителей страны.

Диктант пройдет в два этапа. С 3 по 10 декабря желающие смогут принять участие в заочной части мероприятия в режиме онлайн на официальном портале диктанта. Очная часть состоится 7 декабря в 12:00 во всех субъектах РФ.

Дополнительную информацию по вопросу участия в диктанте и о местах его проведения можно узнать в аппарате Ассоциации по телефону: 8 (861) 259-08-24.

Первый Всероссийский юридический диктант прошел 9 декабря 2017 года во всех 85 регионах страны на 560 площадках. Его участниками стали около 55 тыс. россиян в возрасте от 14 лет. Диктант написали 300 жителей Краснодарского края.

По данным организаторов, уровень юридической грамотности жителей страны — выше среднего. Доля правильных ответов по всем категориям составила 75%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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