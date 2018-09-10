Краснодарцы смогут выиграть билеты на спектакль «Наш маленький Париж»

В Краснодаре стартовала акция «Поздравь любимый город!».

В честь празднования 225-летия со дня основания города управление культуры администрации совместно с Музыкальным театром ТО «Премьера» и Центром культуры Краснодара запустило акцию.

Участникам необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, быть подписчиком Музыкального театра @muzteatrkrd_official и Центра культуры Краснодара @culturecenter в Instagram. Во-вторых — разместить в своем профиле видеопоздравление городу продолжительностью не более минуты, которое завершится фразой: «С днем рождения, любимый город!». Также нужно поставить в комментариях хэштег #Краснодару225.

Авторы трех лучших поздравлений получат пригласительные билеты на двоих в Музыкальный театр на спектакль «Наш маленький Париж», а генератор случайных чисел определит обладателей памятных сувениров.

Итоги акции подведут 22 сентября в 18:00 в прямом эфире Instagram-аккаунта Центра культуры Краснодара, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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