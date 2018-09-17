Краснодарцы удивили жюри на кастинге шоу «Танцы»

Павел Сельчук и Вахтанг Хурцилава прошли кастинг в пятом сезоне проекта на канале ТНТ.

Один из кастингов проходил в Ростове-на-Дону. Свои силы пробовали местные танцоры и те, кто приехал из соседних городов.

Вахтанг Хурцилава и Павел Сельчук из Краснодара занимаются брейк-дансом, но на проекте решили показать собственный стиль. Для своего выступления участники выбрали композицию Алины Орловой Lijo.

«В танце жизни каждый человек ведет внутреннюю борьбу. Зачастую мы не принимаем себя такими, какие мы есть. Мы начинаем вести себя, как некие персонажи, пытаемся играть кого-то. Хорошо, что в какой-то момент нашей жизни мы делаем остановку, понимаем, что не можем убежать от своей сущности. Тогда у нас всегда есть выбор. Принять себя, свой грех и начать борьбу с ним или поддаться своей плоти и проиграть битву над нашим сердцем», — рассказал о танце Павел Сельчук.

Номер вызвал овации у зрителей и членов жюри. Хореограф Мигель не смог сдержать эмоций и прослезился.

«То, что вы показали, больше чем танец, возможно, вы открыли новый жанр, я даже не знаю, как он называется!» — сказал член жюри Егор Дружинин.

Краснодарцы прошли в следующий этап. После выступления ведущая проекта Ляйсан Утяшева отметила, что подобное видит впервые за всю историю шоу, пишет «Комсомольская правда».

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