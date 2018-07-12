Краснодарцы удивились отсутствию пробки в районе Офицерского путепровода

Свои комментарии они оставили в сервисе «Яндекс. Навигатор».
Скриншоты с комментариями водителей на своей странице в Facebook опубликовал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. Автовладельцы шутили, что привыкли к пробке, и даже предлагали «вернуть» ее обратно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта по Офицерскому путепроводу открыли в ночь с 11 на 12 июля. Мэр Евгений Первышов приехал на Офицерский путепровод около полуночи. Он поблагодарил подрядчика за ответственность и оперативность.
Основной ремонт завершили на полтора месяца раньше первоначального срока. Кроме изменений в организации движения и преобразования Зиповского кольца в перекресток, на самом путепроводе будет увеличено количество полос для транспорта с трех до четырех по каждой из сторон.
Работы на Офицерском путепроводе стартовали 3 июня. К ремонту улицы Офицерской подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Изменилась конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной убран.
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Ремонт дорог в Краснодаре
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