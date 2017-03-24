Краснодарцы в рамках санитарной пятницы собрали мусор в микрорайонах

В Краснодаре 24 марта прошла санитарная пятница. В ней приняли участие более 600 человек.

Так, в Западном округе на пересечении улиц Монтажников и Аэродромной убрали пни, стволы деревьев, вывезены старые автомобильные покрышки.

К уборочным работам привлекли специализированную технику ООО «Газпром добыча Краснодар» для разравнивания грунта. В зеленой зоне на улице Калинина, 350 за ТЦ «Карнавал» собрали бытовой мусор, картон.

На внутридворовой территории на улице Дзержинского, 121/5 демонтировали ветхую полуразрушенную хозяйственную постройку, очистили территорию от бытового мусора, вывезли строительный мусор и ветки.

В Карасунском округе прошли семь локальных уборок. В сквере «Молодежном» в микрорайоне КСК собрали более 1 куб. м мусора, очистили от несанкционированных объявлений фасады домов и других объектов.

На территории Прикубанского округа расчистили лесополосы от сухих веток и поросли вдоль Ближнего Западного обхода — очищено 10 тыс. кв.м.

В Центральном округе вскопали зеленые зоны и клумбы, покрасили ограждения, ворота, лавочки.

Всего с начала двухмесячника в Краснодаре высадили более 800 саженцев деревьев, 1,8 тыс. кустарников, засеяли около 30 тыс. кв. м газонов и посадили более 8 тыс. кв. м цветников. Ликвидировали 118 несанкционированных свалок, собрали более 930 куб. м отходов. Также очистили от мусора 20 тыс. кв. м лесополос, 34,8 тыс. кв. м береговой линии реки Кубань, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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